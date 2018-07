“O Google está nos tornando estúpidos?”, pergunta o escritor de tecnologia Nicholas Carr, na edição mais recente da revista The Atlantic (em inglês). Ele reclama que já não consegue mais se concentrar em leituras longas e cita estudos para argumentar que a internet fez surgir um novo tipo de leitor. No fim, diz que a inteligência artificial pode surgir do fato de pensarmos cada vez mais como máquinas.

Carr escreve:

“Como o teórico das comunicações Marshall McLuhan indicou na década de 1960, os meios não são somente canais passivos de informação. Eles fornecem o material para o pensamento, mas eles também dão forma ao processo de pensamento. E a rede parece estar acabando com minha capacidade de concentração e contemplação. Minha mente agora espera absorver a informação da maneira que a rede a distribui: em fluxos de partículas de movimento rápido. Antes, eu era um mergulhador no mar das palavras. Agora, eu passeio pela superfície como um cara no jet ski.”

E eu termino este post por aqui, porque não tenho certeza se você ainda está prestando atenção.