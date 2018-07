Até o fim de 2006, a Vivo tinha investido 65% dos R$ 1,08 bilhão previstos para a rede com tecnologia GSM, instalada sobre a infra-estrutura CDMA que a empresa possui. A Vivo já começou a vender pré-pagos GSM em todos os Estados onde atua e planeja lançar o pós-pago até março. Os aparelhos GSM, tecnologia usada por todos os concorrentes, são mais baratos que os CDMA, adotado somente pela Vivo.

Roberto Lima, presidente da operadora, preferiu não comentar se o CDMA ficará limitado a clientes corporativos e usuários intensivos de comunicação de dados. Os serviços de dados são mais rápidos no CDMA que no GSM.

A empresa perdeu assinantes em 2006, mas apresentou uma pequena recuperação no quarto trimestre. A operadora encerrou dezembro com 29,053 milhões de clientes, uma queda de 2,5% sobre o fim de 2005 e alta de 1,1% sobre setembro do ano passado.

Mais informações no Estado de hoje (“Benefícios fiscais ajudam a Vivo a reverter prejuízo e voltar ao azul“, para assinantes, p. B13).