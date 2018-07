O New York Times de hoje traz uma reportagem sobre o “imperialismo brasileiro”, a partir da Bolívia, mostrando como os investimentos brasileiros preocupam os países vizinhos:

“Manifestantes indígenas de sandália acusam seu presidente, chamando-o de ‘lacaio do Brasil’. Protestos furiosos em frente à embaixada brasileira denunciam suas tendências ‘imperialistas’. Intelectuais bolivianos criticam a ‘burguesia de São Paulo’, relacionando-a aos caçadores de escravos que expandiram as fronteiras do Brasil colonial.”

O “lacaio do Brasil” é o presidente Evo Morales. A reportagem cita Fernando Molina, colunista de um jornal boliviano, para quem “o poder mudou de um lado para outro da Avenida Arce”, referindo-se à rua de La Paz em que a embaixada brasileira fica em frente à americana.

O jornal publica fotos de protestos de indígenas na Bolívia, contra uma estrada na região amazônica financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo a reportagem, o brasileiro BNDES deve emprestar US$ 83 bilhões este ano, comparados a US$ 57,4 bilhões do Banco Mundial.

Além da Bolívia, o New York Times cita preocupações com a expansão internacional do Brasil na Argentina, Guiana, Paraguai e Peru. O Estado publicou uma reportagem a respeito no mês passado.

Siga este blog no Twitter: @rcruz