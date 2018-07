O projeto do Senado brasileiro para controlar o acesso à internet virou motivo de risos (e, ao mesmo tempo, de preocupação) no exterior. Ele foi comentado no Boing Boing (em inglês), o blog mais acessado do mundo. A votação na Comissão de Constituição e Justiça estava marcada para ontem, mas foi adiada.

Um leitor do Boing Boing apontou para uma página que mostra de maneira divertida como seria difícil para se fazer um comentário na rede mundial a partir do Brasil se a lei passasse. O desenho acima mostra o internauta pegando uma fila na repartição pública com seu formulário de identificação.