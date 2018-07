O empreendedor Andy Baio, que escreve para a Wired, acha que sim. Ele comparou os valores pagos por usuário em 30 aquisições de empresas de internet, que aconteceram na última década. O Facebook pagou cerca US$ 28 por usuário do Instagram, levando em conta uma base de cerca de 35 milhões de pessoas. É menos, por exemplo, que os US$ 240 por usuário do Skype que o eBay pagou em 2005. Ou mesmo que os US$ 48 que o Google pagou por usuário do YouTube, em 2006.

Ele nem colocou no gráfico a aquisição da Broadcast.com pelo Yahoo, em 1999, por US$ 5,7 bilhões. O portal de internet desembolsou a fortuna de US$ 11 mil por usuário. A média dos 30 negócios é de US$ 92 por usuário.

Se a medida for outra, no entanto, o custo por funcionário, o Instagram está bem fora da curva. O Facebook pago US$ 77 milhões por funcionário (somente 13 pessoas trabalham no Instagram). A média das aquisições analisadas é de US$ 3 milhões por funcionário.

