Em 1998, último ano do Sistema Telebrás estatal, foram investidos R$ 12,3 bilhões no setor, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O investimento ficou bem acima da média dos anos anteriores: R$ 5,6 bilhões anuais, entre 1994 e 1997.

O número foi, no entanto, menor que a média pós-privatização: R$ 14,6 bilhões entre 1999 e 2005. O pico de investimentos aconteceu em 2001, quando o valor destinado ao setor atingiu R$ 24,5 bilhões. Desde a venda do Sistema Telebrás, o setor privado investiu mais de R$ 100 bilhões.