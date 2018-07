Mesmo sem uma definição do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, a RCA Soft decidiu colocar hoje (18/2) no mercado uma versão do Ginga, software brasileiro de interatividade. Segundo Valdecir Becker, da iTV:

“Por enquanto, o middleware RCA Soft é voltado para o receptor PS-1000 da Proview. Quem já comprou esse receptor pode fazer o download do Ginga no site da própria RCA Soft, a um custo de R$ 199, e acompanhar os testes que estão sendo feitos pelas emissoras de TV. Esse preço inclui os serviços técnicos de preparação do software de instalação para o receptor, envio do software por e-mail com as instruções detalhadas para atualização, envio de algumas aplicações interativas de exemplo e suporte técnico do usuário por e-mail durante o período de 90 dias.”