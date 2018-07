O site Monkey Farm traz informações sobre o laptop acima, feito pelo artista japonês Kogoro. A tradução feita pelo Google da página para o inglês mais confunde do que explica.

O computador retrô tem uma máquina de escrever antiga como teclado e uma alça de telégrafo no lugar do mouse. A campainha à direita funcionaria como tecla enter.

O Make: Blog diz que a máquina poderia ter saído de Brazil, filme do Terry Gilliam. O Boing Boing acha que tem mais a ver com Naked Lunch, do David Cronenberg.