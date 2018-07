A Phihong Brasil já foi a maior empresa do pólo de tecnologia de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Criada em 2000, chegou a faturar US$ 100 milhões por ano e a empregar 3,5 mil pessoas, fabricando carregadores de celulares, placas eletrônicas e outros equipamentos. Uma briga entre os sócios – a taiwanesa Phihong e a PWM, de Santa Rita – praticamente tirou a empresa do mercado. O que restou hoje foram cerca de 20 funcionários, cerca de R$ 80 milhões em dívidas fiscais e de R$ 16 milhões em passivos trabalhistas e um prédio, com todas as máquinas e instalações, que vai a leilão em 8 de outubro, sob ordem da Justiça do Trabalho de Santa Rita.

A fábrica, com 37 mil metros quadrados e 10,5 mil metros construídos, foi avaliada em R$ 11,5 milhões. O leilão inclui também várias máquinas, como uma injetora com preço mínimo de R$ 150 mil. A venda despertou o interesse de várias empresas, brasileiras e multinacionais com atuação no Brasil.

Inicialmente, o leilão havia sido marcado para 30 de outubro, mas, por causa de uma audiência de conciliação com um fornecedor que cobra na Justiça o que tem para receber, marcada para 9 de outubro, foi antecipado. A Justiça do Trabalho teme um pedido de falência da Phihong Brasil, o que poderia fazer com que os ex-funcionários levassem alguns anos para ser indenizados.

Os sócios brasileiros e chineses têm versões bem diferentes dos motivos da briga, que originou cerca de 80 ações na Justiça. Luciano Lamoglia, sócio da PWM e ex-presidente da Phihong Brasil, acusa os chineses de terem tentado assumir o controle administrativo da empresa, para aumentar o repasse de resultados do Brasil para Taiwan. Os chineses acusam Lamoglia de má gestão, que teria levado à situação que se encontra hoje a empresa.

