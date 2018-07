Vivek Wadhwa, professor da Singularity University, esteve no Brasil semana passada e ficou impressionado com os empreendedores de Campinas. Ele foi palestrante num evento da Fundação Estudar, com apoio do Estadão.edu, do qual participei como mediador.

Em sua coluna no Washington Post, ele disse que o próximo Mark Zuckerberg pode surgir no Brasil. Wadhwa escreveu sobre o que viu por aqui:

“Em junho de 2010, dez startups da incubadora Softex, da Universidade Estadual de Campinas, decidiram se libertar da incubadora universitária em que estavam e formar um tipo de cooperativa empreendedora, chamada Associação Campinas Startups. No lugar de depender de executivos de empresas locais e professores para guiá-los, os empreendedores decidiram aprender uns com os outros. (…) Não há como dizer se alguma dessas startups vai sobreviver ou alcançar sucesso de longo prazo. Não há certezas no empreendedorismo. Mas a qualidade das empresas que conheci é distintamente melhor que das startups que tenho visto no Vale do Silício. Em última análise, vejo nas startups criadas em Campinas uma chance de sucesso maior que a média.”

Para Wadhwa, os novos Mark Zuckerbergs vão surgir em São Paulo, Nova Délhi ou Valparaíso, “porque os empreendedores fazem o que os governos não podem – eles criam ecossistemas de inovação”.

