O programador Craig Newmark (foto) criou o Craiglist no começo de 1995 em São Francisco, como um serviço gratuito de classificados na internet. Hoje, ele cobra por anúncios de empregos em sete cidades americanas e por anúncios de imóveis em Nova York. No total, são 450 cidades atendidas, em todo mundo. Com 23 funcionários, o site tem mais de 5 bilhões de páginas vistas por mês, ficando em sétimo lugar entre as maiores audiências de sites em inglês.

O site do Guardian (em inglês) traz uma entrevista com Newmark, sob o título “O matador gentil de gigantes?”. Recentemente, o programador investiu no site Daylife, um agregador de notícias.

O Craiglist é apontado como um dos culpados pelo declínio dos jornais. Um estudo feito no fim de 2004 por Rob Cauthorn apontou que os jornais de São Francisco perdem de US$ 50 milhões a US$ 65 milhões em receitas por ano por causa do site. Os classificados são uma fonte importante de receitas para os jornais em todo mundo. Newmark comentou ao Guardian:

“Afetamos o faturamento com anúncios dos jornais, mas muito menos do que dizem. Os jornais têm problemas muito maiores, como a perda de leitores e a queda das margens de lucro. O maior problema deles é a perda de confiança entre os leitores por não conseguir falar a verdade sobre os poderosos. Esta é uma vantagem que os blogueiros têm, porque muitas vezes eles têm essa coragem.”

Mesmo assim, Newmark fez uma defesa do jornalismo profissional, que apura, checa e depois publica: “Nunca é demais destacar que, apesar de eu estar animado com o jornalismo cidadão e os blogs, nada substitui o jornalismo profissional”.