A tese que defendi em novembro na ECA/USP trata do processo de decisão sobre o sistema de TV digital no Brasil. Lá, explico o motivo que levou o governo a querer criar uma rede própria de televisão:

“No lugar de escolher uma opção tecnológica que obrigasse a pluralidade, foram criados quatro canais do governo, com modelo incerto de financiamento, que acabaram com o espaço que existiria no espectro radioelétrico para a criação de novas redes comerciais antes do fim do período de 10 anos definido para a transição.”

A rede nacional de televisão de R$ 250 milhões do governo federal tem como objetivo impedir o aumento da competição no mercado de TV aberta pelos próximos 10 anos, e beneficia as redes existentes. Uma rede governamental não competiria pelas verbas publicitárias e teria pouco impacto na audiência.

Ainda não foi definido se ela será estatal, divulgando pontos de vista do governo, ou pública, com programas de qualidade e independência editorial, porque isso, para os fins para que está sendo criada, não importa. O importante é preencher o espectro e afastar a possibilidade de entrada de novos grupos privados no mercado.

O ministro das Comunicações, Hélio Costa, é bastante próximo dos radiodifusores. Ex-dono de rádio e ex-repórter do Fantástico, ele criou a sucursal da Rede Globo em Nova York, antes de se dedicar à vida pública.