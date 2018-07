Quando decidiu abrir o capital, no fim do ano passado, a Locaweb foi obrigada a revelar ao mercado financeiro seu ponto mais frágil. A empresa, líder em hospedagem e desenvolvimento de sites no Brasil, só tinha um modesto data center, o local onde são armazenados todos os dados dos clientes. A redundância – infra-estrutura em dois lugares diferentes – é uma exigência básica das empresas de tecnologia, para garantir que os serviços nunca saiam do ar.

Na última sexta-feira, a companhia divulgou em fato relevante a compra de um terreno de R$ 18 milhões para abrigar a sede e um data center pelo menos dez vezes maior que o atual. O negócio será anunciado hoje. “A idéia é fazer o maior data center do País”, afirmou o presidente e co-fundador da Locaweb, Gilberto Mautner (foto).

A decisão inaugura uma nova fase da companhia criada há dez anos por Mautner e Claudio Gora com um investimento de apenas R$ 30 mil. No primeiro ano, a Locaweb ocupava um espaço de 70 metros quadrados, o que o mundo da internet apelidou de empresa de garagem. O novo complexo será 400 vezes maior.

Segundo informações de mercado, o Googleplex (sede do Google, na Califórnia, com quase 50 mil metros quadrados) servirá de inspiração para os brasileiros. A Locaweb não desistiu de abrir o capital, mas adiou os planos para 2009 ou 2010. “Estamos prontos. Só vamos esperar a janela abrir”, diz Gora. “Não quisemos fazer o IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) a fórceps.”

Mais informações no Estado de hoje, 1/9 (“O salto bilionário da Locaweb“, p. B11).