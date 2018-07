O Facebook é uma espécie de Orkut que deu certo fora do Brasil. O site de relacionamentos está sendo chamado de novo Google e seu criador, Mark Zuckerberg (foto), de novo Steve Jobs, segundo a Economist (em inglês). O serviço tem 31 milhões de usuários registrados, ficando atrás somente do MySpace, que pertence ao magnata australiano Rupert Murdoch.

A empresa se prepara para abrir o capital, depois de ter rejeitado propostas de compra do Yahoo! e da Viacom. A maior sacada do Facebook for ter se aberto como plataforma, para que outras pessoas possam desenvolver aplicações baseadas nele. O importante não é ter um site, mas estar nos sites criados por milhões de programadores em todo o mundo.