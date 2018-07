Semana que vem, a Microsoft lança o Windows Vista, nova versão de seu sistema operacional. As medidas para o setor de PCs, incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), abrem espaço para que máquinas com o software sejam beneficiadas.

“Estava difícil encaixar micros com o Windows Vista Premium no limite anterior, de R$ 2,5 mil”, afirmou Hélio Rotenberg, diretor-geral da Positivo Informática. Com o anúncio de segunda-feira, a faixa de isenção de PIS/Cofins foi ampliada para computadores de até R$ 4 mil. O Windows Vista exige máquinas mais sofisticadas, com 1 gigabyte de memória e maior capacidade gráfica. Para os notebooks, a faixa de isenção passou de R$ 3 mil para R$ 4 mil.

Maior fabricante de PCs do Brasil, a Positivo vai lançar semana que vem computadores com o Vista com preços de R$ 2,6 mil e R$ 2,7 mil. Sem a redução, sairiam por R$ 2,9 mil ou R$ 3 mil.

