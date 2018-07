Clay Shirky (foto), professor da Universidade de Nova York e autor dos livros Here Comes Everybody e Cognitive Surplus, é atualmente um dos melhores comentaristas do mundo digital. Ontem, ele escreveu em seu blog sobre a experiência de cobrança das versões digitais dos jornais britânicos Times e Sunday Times, do empresário Rupert Murdoch.

Na sua visão, a muralha de cobrança (“paywall”) de Murdoch não deu certo, como não deram certo as experiências anteriores. Segundo Shirky, ao contrário de várias notícias publicadas, Murdoch não conseguiu 105 mil leitores pagantes entre julho e outubro, mas 105 mil transações. Um só leitor pode ter pago mais de uma vez por assinaturas diárias dos jornais.

Shirky analisou os números disponíveis e tirou conclusões interessantes:

“Antes do ‘paywall’, os dois sites tinham aproximadamente seis vezes mais leitores que a tiragem da edição de papel. (6 milhões na web versus 1 milhão de exemplares do Sunday Times.) Depois do ‘paywall’, a audiência da web é menos de um sexto da tiragem (uma queda para menos de 150 mil versus 1 milhão). A audiência pagante da web é menor que um 20 avos da tiragem (<50 mil versus 1 milhão), e possivelmente muito menor.”

Para o autor, diante dessa queda de público, o Times deixou de ser um jornal na internet, e virou uma newsletter (“uma publicação financiada por, e falando para, uma audiência específica, relativamente coerente e compacta”): “Nesse caso, o Times está se transformando na newsletter online dos ‘tories’, o partido conservador do Reino Unido, muito menos lida que sua contraparte de papel”.

