O escritor Nicholson Baker (foto) escreveu sobre a morte de Steve Jobs na New Yorker:

“Perdemos nosso tecno-empresário e realizador de sonhos digitais. Vladimir Nabokov escreveu certa vez em uma carta, que, quando ele terminava um romance, sentia-se como uma casa depois de os carregadores terem levado o piano de cauda. É como nos sentimos ao perder esse personagem da história mundial. O piano de cauda se foi.”

Baker descreveu o lançamento do primeiro iPad, que assistiu pessoalmente, e que Jobs parecia magro, mas saudável, como “um corredor de maratona vegetariano que envelhece”. O escritor lamentou que o cofundador da Apple não conseguiu, como um maratonista de verdade, chegar ao lançamento do iPad 3, do iPhone 5:

“Mas Jobs viveu para ver os Beatles no iTunes, para ver Tim Cook, novo presidente da Apple, não estragar o último anúncio do iPhone, e então nos deixou sozinhos. Ele morreu absolutamente rei do mundo de se falar com pessoas que não estão na mesma sala que você e de se ler livros quando não se tem um livro de verdade e de edição de vídeos e de correio eletrônico e de distribuição de música – o rei do mundo de se fazer coisas boas fluírem melhor. Você tem de amá-lo.”

