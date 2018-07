O presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco (foto), disse hoje (29/10) no

evento Futurecom, que é “muito difícil, mas não impossível” mudar o

contrato de compra da Brasil Telecom (BrT). “Não vejo essa hipótese

nesse momento”, disse o executivo. O contrato prevê que, se a

aquisição não for aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações

(Anatel) até 21 de dezembro, a Oi terá que pagar uma multa de R$ 490

milhões aos controladores da BrT. “Se não for aprovado até o dia 21,

vai voar um cheque”, acrescentou Falco.

Falco disse que a crise não deve fazer com que eles mudem os planos.

“A recessão vai demorar para chegar nas telecomunicações”, explicou o

executivo. “Ela chega mais rápido no exportador de aço que no cliente

de pré-pago.” O presidente da Oi afirmou que não reduzir investimentos

no ano que vem. Este ano, a empresa investiu R$ 4,5 bilhões, o que

inclui de R$ 1,2 bilhão a R$ 1,3 bilhão em licenças. Ele prevê que, em

2009, o investimento ficará próximo, descontada a compra das

licenças.

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr – 29/5/2008