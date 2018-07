A maioria das operadoras de telecomunicações decidiu oferecer a portabilidade numérica de graça. Telefônica, Oi, GVT, Vivo, Claro e TIM informaram que não vão cobrar pelo serviço. A Brasil Telecom ainda não decidiu. A gratuidade deve incentivar a adesão ao serviço no País. “Mas é preciso lembrar que, na telefonia fixa, em alguns lugares os consumidores não têm opção para onde mudar”, destaca Vinícius Caetano, analista de Telecomunicações da consultoria IDC.

Neste primeiro momento, em que a portabilidade estréia em mercados menores, não deve haver muita agressividade das operadoras. A preocupação dos próximos dias é ter certeza de que o sistema funcionará bem. “Muito mais importante do que sair para conquistar clientes é entender como eles vão se comportar”, afirma Alcides Troller Pinto, vice-presidente de Varejo da GVT, concorrente da Brasil Telecom.

A empresa começou há dois meses a mandar correspondência para seus clientes avisando sobre a portabilidade. O objetivo é convencer quem tem linhas das duas operadoras a migrar os números da Brasil Telecom para a GVT. “São principalmente pequenas e médias empresas”, diz o executivo.

As operadoras evitam falar sobre lançamentos de produtos e serviços e sobre promoções para aproveitar a portabilidade. Provavelmente, estão guardando suas armas para quando o serviço estiver disponível em mercados maiores, como as cidades de São Paulo e do Rio. O presidente da TIM, Mario Cesar Pereira de Araujo, fala em qualidade de serviço: “Ainda temos muito a melhorar, mas estamos trabalhando há tempos para cumprir esses objetivos.”

