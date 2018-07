O iPhone será lançado no Brasil no próximo dia 26 e, segundo fontes do mercado, seu preço médio deve ficar em R$ 1,5 mil. O valor que o cliente pagará pelo aparelho depende do plano mensal escolhido. Na Vivo, uma mensalidade de cerca de R$ 200 dará direito a comprar o celular por esse preço. Os iPhones chegaram ontem aos estoque das operadoras brasileiras. Além da Vivo, a Claro também vai vender o aparelho no País.

O preço mínimo do iPhone ainda não está fechado, mas deve ficar por volta de R$ 1 mil na Vivo. O máximo, em cerca de R$ 2 mil. Nos Estados Unidos, o aparelho 3G de 8 gigabytes custa US$ 199, o que seriam R$ 370. Segundo fontes do mercado, a diferença se explica por dois motivos. Um deles é o imposto de importação, que está em 80%. Outro é o contrato de fidelização, que tem prazo máximo de 24 meses nos EUA e de 12 meses aqui. As operadoras subsidiam o aparelho e recuperam o dinheiro durante o contrato. Um iPhone desbloqueado (ou seja, sem subsídio) custa cerca de US$ 500 nos EUA.

Mais informações no Estado de hoje, 18/9 (“iPhone oficial deve ter preço médio de R$ 1,5 mil no Brasil“, p. B20).