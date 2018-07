“Fanboy” significa fã obsessivo. De conotação na maioria das vezes negativa, a palavra é usada para designar quem gosta de coisas como super-heróis, ficção científica e monstros. É o equivalente em inglês para otaku. A revista New Yorker traz um perfil interessante do Guillermo del Toro, diretor de O Labirinto do Fauno e de Hellboy, mas o que mais me chamou a atenção no texto foi a história de Forrest Ackerman (foto), o “primeiro fanboy”:

Em 1926, Forrest Ackerman, um desajustado de nove anos em Los Angeles, visitou uma banca e comprou um exemplar de Amazing Stories – uma nova revista sobre alienígenas, monstros e outras esquisitices. Quando chegou à página final, havia se tornado o primeiro fanboy dos Estados Unidos. Ele formou um grupo chamado Boys’ Scientifiction Club; em 1939, usou uma roupa do espaço sideral para ir a uma convenção de fãs de ficção científica, estabelecendo o ritual de se fantasiar que ainda é seguido pelas hordas da Comic-Con. Ackerman fundou uma revista cult, Famous Monsters of Filmland, e, mais lucrativamente, tornou-se um agente para escritores de horror e ficção científica. Ele lotou uma casa de 18 quartos em Los Feliz com recordações desses gêneros, incluindo uma capa de vampiro usada por Bela Lugosi e um modelo do pteranodonte que tentou capturar Fay Wray em King Kong. Ackerman acabou vendendo sua coleção para pagar contas médicas e morreu em 2008. Ele não teve filhos.

Del Toro, que começou como fanboy, prepara uma versão cinematográfica do conto “Nas montanhas da loucura”. Vamos ver se consegue fazer uma adaptação de H.P. Lovecraft melhor do que Re-Animator.

Foto: Alan Light/Creative Commons

