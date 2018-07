A Wired (em inglês) criou uma galeria de fotos que mostra a evolução do mouse. Acima, uma réplica do primeiro da todos, criado por Douglas Engelbart e Bill English em 1964, no Stanford Research Institute (SRI). Engelbart entrou com um pedido de patente em 1967. O registro foi concedido três anos depois. O engenheiro nunca recebeu royalties pela invenção.