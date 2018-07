Depois do pico de vendas na época da Copa, muitos consumidores estão descontentes com os televisores de plasma. Eles consideram a imagem ruim quando assistem à TV aberta.

Os aparelhos têm tela widescreen, mais larga, com proporção de 16 de largura por 9 de altura. A programação da TV aberta tem proporção de 4 por 3.

As alternativas são assistir a imagem deformada, para se ajustar à tela, cortada ou com tarjas pretas do lado, que podem manchar o televisor. A questão já está na Justiça em Campinas (SP) e no Rio de Janeiro.

Mais informações no Estado de hoje (“TV de plasma desaponta consumidor“, p. B10).