Jornais americanos, como o San Jose Mercury News e o Washington Post, noticiam hoje os problemas jurídicos do Google no Brasil, por causa do serviço de rede social Orkut, que pertence a ele.

A Justiça Federal Criminal de São Paulo deu 15 dias para o Google revelar informações sobre usuários do Orkut, sob suspeita de crimes como pedofilia, tráfico de drogas e racismo. O Google recorreu na sexta-feira.

O Washington Post diz que o Google aceitou colaborar. E questiona por que a empresa não fez o mesmo quando o governo americano pediu informações sobre buscas para combater a pedofilia na internet.

“Eles não estão pedindo bilhões de página”, respondeu Nicole Wong, conselheira do Google, ao jornal americano. O Departamento de Justiça dos EUA havia solicitado todo o índice do Google, bilhões de páginas e o registro de dois meses de buscas.

O San Jose Mercury News, principal jornal do Vale do Silício, mostra como o Google tem dito que quer cooperar e, ao mesmo tempo, que não atenderia à determinação da Justiça, porque ela foi endereçada à subsidiária brasileira e não à matriz.

Setenta e cinco por cento dos 17 milhões de usuários do Orkut são brasileiros.

O blogueiro Steve Bryant brinca com o assunto e pergunta se os “valores morais” dos brasileiros corresponderiam a US$ 3 por pessoa.

A Justiça definiu uma multa de US$ 61 milhões para o Google se não cumprir a decisão, por ofensa aos “valores morais coletivos” dos brasileiros: