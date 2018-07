Tem um artigo interessante do Kevin Kelly (foto) no Edge, chamado “O Technium e o sétimo reino da vida” (em inglês). Começa assim:

“A principal pergunta que me faço hoje é: qual é o significado da tecnologia nas nossas vidas? Qual é o lugar da tecnologia no universo? Qual é o lugar dela na condição humana? E qual é o espaço que ela deveria ter na minha vida pessoal? A tecnologia como um sistema completo, ou o que chamo de technium, parece ser uma força dominante na cultura. De fato, às vezes parece ser a única força — a única força que restou — na cultura. Se for assim, o que podemos esperar então dessa força, como ela é governada? Tristemente, não temos ainda uma boa teoria sobre a tecnologia.

Tento investigar maneiras de entender as conseqüências de longo prazo da tecnologia no mundo e posicioná-la em relação a outras coisas importantes, como a natureza biológica, a história, a física do cosmos e o futuro. É um projeto muito ambicioso e, surpreendentemente, não existe muito pensamento sobre a esfera de influência da tecnologia, de uma maneira que pudesse ser útil para pensar em como avaliamos o que fazemos.”