O setor de tecnologia de informação (TI) recebeu bem as medidas anunciadas ontem (12/5) pelo governo. Mas muitos empresários acreditam que terão um impacto muito limitado no mercado por duas razões: a política busca desonerar a exportação, que corresponde a uma fatia muito pequena do mercado, e, mesmo com ela, os encargos trabalhistas continuam maiores do que em outros países exportadores.

“É um passo importante”, disse Paulo Caputo, diretor de Novos Negócios da Datasul, que vende licenças de software de gestão empresarial. O software da empresa é traduzido para o mercado externo, mas a maior parte do código permanece a mesma. “Nosso produto é um só”, explicou o executivo. “Nesse caso, como separar o quanto de trabalho corresponde ao mercado interno e quanto para as versões nas línguas inglesa e espanhola?”

A indústria de microcomputadores recebeu incentivo tributário para atender ao mercado interno, o que resultou num crescimento das vendas de 42% no ano passado. No caso dos serviços de TI, as medidas se concentram na exportação, que somou cerca de US$ 800 milhões em 2007, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).

O mercado interno é muito maior. Um estudo da E-Consulting apontou que movimentou, no ano passado, R$ 38,9 bilhões. A terceirização de serviços ficou com uma fatia de R$ 12,5 bilhões do total, com expectativa de crescimento de 21,6% este ano. “Como começo, as medidas são ok”, afirmou Daniel Domeneghetti, sócio-fundador da E-Consulting. “Como política estruturada, ainda deixam muito a desejar.”

“Mais uma vez, o governo propõe uma solução que não resolve”, disse Luiz Carlos Felippe, presidente da Sonda Procwork, empresa de serviços de TI com 6,5 mil funcionários. “Noventa e nove por cento das receitas do setor vêm do mercado interno. E eu pago 70% do meu faturamento bruto em salários e encargos.” Para ele, mesmo com a redução de 20% para 10%, o INSS continua “uma paulada”. O Grupo Sonda, controlador da empresa brasileira, com sede no Chile, não paga previdência e o total dos encargos está em somente 9%.

Mais informações no Estado de hoje (“Setor de tecnologia espera impacto limitado“, p. B5).