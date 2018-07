Clientes do Speedy, serviço de banda larga da Telefônica, de várias partes do Estado continuaram sofrendo com paralisações e instabilidade do serviço ontem (9/4). Os problemas começaram no fim de semana. Na terça-feira, o acesso chegou a cair pela maior parte do dia, para um grande número de clientes. A operadora apontou a ação de criminosos virtuais como causa do problema.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu uma investigação sobre o caso. A fiscalização da agência também analisa problemas da Vivo em Belo Horizonte e da TIM em vários Estados. Segundo comunicado da Anatel, a falha “afetou todos os cerca de 4 milhões de usuários do Speedy”. O Procon-SP planeja entrar com uma ação coletiva, para que os consumidores sejam indenizados.

“A Telefônica informa que, nos últimos dias, parte da sua infraestrutura que dá suporte ao acesso à internet tem sido alvo de ações deliberadas e de origem externa que acarretaram dificuldades de navegação em páginas da internet”, disse a empresa em comunicado.

Para quem sofre na pele com a instabilidade do Speedy, não importa muito quem é o culpado. É o caso de Erik Issonaga, proprietário da lan house Mantronic, na zona norte de São Paulo. Na terça-feira, o acesso caiu às 10h30, voltou por meia hora à tarde e saiu do ar de novo. Na quarta, a conexão não funcionou entre 19 e 22 horas e, ontem, caiu três vezes e voltou, ficando cerca de 20 minutos fora do ar a cada vez. “A lan house para, fica sem movimento nenhum”, afirmou Issonaga. “É a mesma coisa que chegar ao açougue e ouvir que não tem carne.”

Mais informações no Estado de hoje (“Telefônica culpa hackers por pane do Speedy“, p. C4).