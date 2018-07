[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/rmuUXH6PY28″ width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Na Slate, uma matéria sobre o sucesso do YouTube, site para compartilhar vídeos, e do MySpace, serviço de rede social. O YouTube tem 40 milhões de vídeos assistidos por dia, comparados a 35 milhões há uma semana. O MySpace recebe mais visitantes por mês que a Amazon e está próximo da AOL e do eBay, segundo o jornal The Washington Post. A audiência do MySpace, de acordo com o site Alexa, é pelo menos 10 vezes maior que a do concorrente Friendster e o YouTube deve ultrapassar a CNN em breve.

“O YouTube e o MySpace são grandes sucessos porque combinam dois atributos raramente encontrados juntos em produtos de tecnologia. São fáceis de usar e não te dizem o que fazer”, apontou o texto.

Ainda há mais uma matéria sobre o YouTube na Slate, sobre a arte da dublagem. Acima, um dos exemplos citados, com um boneco caseiro do Caco, do Muppet Show, dublando uma música do Counting Crows.