O professor Nicholas Negroponte, do Media Lab, foi o idealizador do laptop de US$ 100, e criador da OLPC, organização sem fins lucrativos criada para tocar o projeto do computador portátil educacional. A ideia acabou dando origem a todo o mercado de netbooks.

Hoje, na Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, a OLPC apresentou o XO 3.0 (foto), versão tablet do aparelho. Ele tem processador Marvell Armada, 512 megabytes de memória e tela de 1024 por 768 pixels, com tecnologia e-ink, que permite leitura sob a luz do sol. O sistema operacional pode ser o Android, do Google, ou uma versão do Linux desenvolvida pela própria OLPC.

Com lançamento previsto para este ano, deve custar menos de US$ 100. Como observou o blog Boing Boing, o protótipo ficou bem diferente do design de conceito.

