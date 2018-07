Apesar da audiência de 40 milhões de pessoas, a internet ficou com somente 2,8% do bolo publicitário no ano passado, o que corresponde a R$ 527 milhões, segundo a

Documento IAB Brasil PDF

O que acontece com publicidade na internet? A jornalista Ceila Santos convida a debater essa situação no blog Mídia Social. O número da IAB Brasil, que tem como fonte o Projeto Intermeios, não inclui os links patrocinados do Google e do Yahoo. Se incluísse, chegaria a R$ 677 milhões, segundo algumas estimativas. Como o Google é lider em links patrocinados, a maior parte iria para ele.