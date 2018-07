Testei o iPhone numa loja da Apple em Palo Alto, nos Estados Unidos. A interface é simples e elegante, a tela multitoque torna fácil a navegação e a rede de dados da AT&T funcionou bem, apesar de todas as reclamações desde o lançamento. Vi vídeos do YouTube e entrei aqui no site do jornal sem problemas. O aparelho é menor do que eu esperava, o que é um ponto positivo.

O único problema que encontrei, pelo menos num teste rápido, foi o teclado virtual. As teclas alfanuméricas que aparecem na tela são muito pequenas e foi difícil digitar os endereços de internet sem apertar os botões errados. Talvez o aparelho tenha sido projetado para polegares menores.