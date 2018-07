Os comentários sobre a Copa que invadiram o Twitter, serviço de microblogs mais popular do mundo, fizeram com que o site enfrentasse sucessivas panes nos últimos dias. A tela que mostra uma baleia carregada por pássaros (acima), usada quando o Twitter fica fora do ar, tem aparecido mais vezes que o comum.

O Brasil teve uma participação importante nessa história, já que a frase “Cala boca Galvão” tem liderado os trending topics (palavras e expressões mais usadas no Twitter) desde a abertura do Mundial.

“Tráfego recorde e picos sem precedentes na atividade nunca são simples de administrar”, escreveu Sean Garrett, diretor de Comunicação do Twitter, no blog da empresa (em inglês). “Tínhamos consciência, no entanto, do provável impacto da Copa do Mundo. O que não prevíamos eram algumas complexidades que têm sido inerentes ao reparo e à otimização dos nossos sistemas antes e durante o evento.”

Segundo levantamento da empresa E.Life, de 1º de junho a 15 de junho, houve cerca de 69,4 mil publicações em português no Twitter, que atingiram potencialmente cerca de 98,7 milhões de usuários.

