O Google anunciou ontem (19/6) a versão brasileira do YouTube, seu serviço de compartilhamento de vídeos. Além de traduzir o site para o português, a empresa anunciou três parceiros nacionais: iG, Terra e Globo. Foi criado um canal com trechos da novela Malhação.

“Um número significativo de usuários fala português”, disse Chad Hurley, co-fundador do YouTube. Ele e Steve Chen (foto), também co-fundador, participaram ontem de videoconferência para o Brasil, a partir de Paris, onde anunciaram os sites internacionais.

O acordo com redes de televisão é importante para o YouTube, porque protege o site de ações na Justiça por causa de vídeos delas colocados no site sem autorização, por usuários. A Viacom, dona da MTV e da Nickelodeon, tem uma ação de US$ 1 bilhão contra o YouTube na Justiça.

Isso quer dizer que o acordo com a Globo evita problemas no Brasil? A rede de TV preferiu não responder, se limitando a dizer, por escrito, que o canal da Malhação é “uma exibição limitada em caráter experimental, enquanto não se fecha o acordo de parceria formal”.

A empresa também não respondeu se planeja aumentar o conteúdo ou se a iniciativa concorre com o Globo.com, que tem como ponto forte os vídeos produzidos pela emissora. “É bastante significativo lançarmos a versão brasileira do YouTube com uma parceria com a Globo”, disse Alexandre Hohagen, diretor-geral do Google no Brasil.

Mais informações no Estado de hoje, 20/6 (“YouTube em versão brasileira“, p. B16).