Chad Hurley (foto), cofundador do YouTube, afirmou que a internet vai acabar com a televisão como nós conhecemos hoje, em que as pessoas assistem o que está sendo transmitido no momento pelas emissoras. “Nos próximos 5 a 10 anos vai haver uma transição, em que as pessoas vão preferir cada vez mais escolher os vídeos que querem ver”, disse ontem (27/8) o executivo, de 32 anos, durante visita a São Paulo. Na quarta-feira, ele participou do evento Digital Age 2.0.

Para Hurley, o principal desafio do YouTube é ocupar um lugar importante nesse cenário. Ele afirmou que haverá cada vez menos diferença entre as telas do televisor e do computador, e que as pessoas vão assistir mais vídeos em outras telas, como a do celular. “Essas telas vão se fundir, de uma certa forma”, disse o criador do YouTube, quarto site mais visitado do mundo, segundo o serviço Alexa.

Em outubro de 2006, a empresa foi comprada por US$ 1,65 bilhão pelo Google. De acordo com Hurley, a aquisição trouxe aspectos positivos e negativos. Entre os aspectos positivos estão a capacidade de crescer e de conseguir estruturar a venda de publicidade mais rapidamente. Como ponto negativo, ele destacou um e fez questão de dizer que não está diretamente relacionado com o Google, mas com o crescimento da empresa. “Agora, leva mais tempo para tomar decisões e implementar mudanças”, explicou.

