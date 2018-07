O iPad, tablet da Apple, já foi homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as operadoras aguardam ansiosamente o sinal verde da fabricante para seu lançamento no Brasil. Ontem, durante evento da Oi em São Paulo, Alex Zornig, diretor financeiro da operadora, foi questionado sobre o lançamento.

“O problema do iPad é que o Brasil não é prioridade da Apple”, respondeu o executivo. “As operadoras brasileiras receberam 70 mil iPhones 4, que acabaram em 3 dias. É a pulga do cachorro em cima do elefante.” A Apple preferiu não comentar o assunto. A Oi espera ter o iPad e o Galaxy Tab, tablet da Samsung, à venda em suas lojas até o Natal.

Até o final deste ano, a Oi pretende lançar seu serviço de banda larga popular. O preço vai depender da negociação com os Estados para isenção de ICMS, segundo Luiz Eduardo Falco, presidente da Oi. Até agora, São Paulo, Pará e Brasília concedem o benefício. Falco afirmou que Ceará, Paraíba e Pernambuco já concordaram em dar isenção.

Com a entrada da Portugal Telecom no bloco de controle da empresa, a Oi espera ter mais R$ 7 bilhões em caixa no próximo ano, numa “estimativa conservadora”, da empresa.

No Estado de hoje (“‘Brasil não é prioridade da Apple’, diz Oi“, para assinantes, p. B14).

