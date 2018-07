As reações das empresas ao novo regulamento de TV a cabo, colocado em consulta pública pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), foram bem variadas. Enquanto a Oi elogiou o documento, que abre o setor às operadoras de telecomunicações, a Net se sentiu descriminada. A Telefônica disse que ainda analisa a proposta da agência.

A Oi já prepara uma estratégia agressiva para competir no mercado de TV a cabo assim que o mercado for aberto, o que é previsto para setembro. Na expectativa da liberação do segmento às operadoras de telefonia, o grupo programou investimento em torno de R$ 4,5 bilhões para este ano em infraestrutura e, segundo o diretor de regulamentação, Paulo Matos, terá condições de ingressar no mercado no fim deste ano ou início do ano que vem.

Matos comemorou a decisão da Anatel, que aprovou ontem o novo regulamento do setor, mas criticou a demora da decisão. “Vai haver uma oferta maior de serviços de TV e um reequilíbrio da competição”, disse. “Esse movimento da Anatel é muito bem-vindo e importante, apesar de chegar atrasado, dado que o mercado ficou fechado durante 10 anos para as teles. A abertura do mercado vai reequilibrar as condições de competição. Hoje, há quase um monopólio da Embratel/Net na prestação de serviços de TV a cabo, o que acaba gerando assimetria competitiva.”

A visão da Net, porém, é bem diferente. “É só uma impressão inicial, mas os principais elementos nos preocupam”, disse André Borges, vice-presidente jurídico e de relações institucionais da empresa. “Percebemos um tratamento desigual em relação à Net.” O executivo apontou como preocupante o fato de o planejamento para o setor prever exigências maiores de cobertura para quem tem poder de mercado significativo (PMS). Como a Net é a maior empresa de cabo do Brasil, essas exigências acabariam recaindo sobre ela. Na visão de Borges, esse conceito de PMS se aplica à telefonia fixa, que é um serviço público, mas não ao cabo.

Além disso, as principais concorrentes da Net, que são a Telefônica e a Oi, já possuem suas redes e, por isso, não teriam desvantagem em relação à empresa. “As concessionárias têm infraestrutura de passagem a que não temos acesso”, apontou Borges. “A Oi e a Telefônica não vão entrar no meu mercado. Elas já estão.”

No Estado de hoje (“Oi comemora novas regras de TV a cabo e Net fica preocupada“, p. B23).

