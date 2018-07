Na semana passada, quando foi lançado o Windows 7, sucessor do Vista, a Microsoft prometeu que o novo sistema operacional seria “mais fácil e mais rápido”. Ontem (29/10), quando anunciou a nova versão do Orkut, o Google adotou o mesmo discurso. “Ele está mais fácil e mais rápido de usar”, disse Eduardo Thuller, gerente de Produto do Google, ao ser perguntado sobre a principal diferença em relação à versão atual.

No ano passado, o gigante da internet transferiu o controle da rede social para o Brasil e a Índia, os dois países onde o site é mais popular. Desde então, ele foi totalmente reescrito, e a nova versão foi anunciada ontem. Por enquanto, é necessário ter um convite para converter seu perfil para o novo Orkut.

O grande concorrente do Orkut por aqui é o Facebook, rede social mais popular do mundo. No Brasil, o Orkut teve 22,8 milhões de usuários em setembro, segundo a consultoria ComScore. O número leva em conta pessoas com 15 anos ou mais, que acessam a rede de casa ou do trabalho. A audiência do Facebook no País ainda é pequena, de 1,8 milhão, mas o crescimento não: sua audiência aumentou 407% em 12 meses. No mesmo período, o Orkut avançou 10%. No mundo, o Facebook teve 389,5 milhões de usuários em agosto, com alta de 153% em 12 meses. O Orkut teve 51,1 milhões, um avanço de 21%.

Mais informações no Estado de hoje (“Orkut muda para enfrentar o Facebook“, p. B15).