Orkut Buyukkokten, gerente de produtos do Google e criador do site de relacionamentos que leva o seu nome, passou a semana no Rio de Janeiro. Ele deu palestras em universidades, como a UFRJ e a PUC, participou de encontros com usuários e visitou pontos turísticos. Acima, o engenheiro de software enfrenta um rodízio na churrascaria Porcão.

Quarta-feira (4/4), ele participa do evento Marketing Show, em São Paulo. Orkut também aproveita a viagem para conhecer o escritório principal do Google no Brasil, em Sâo Paulo, e o centro de pesquisas em Belo Horizonte. Mais da metade dos usuários do Orkut é brasileira.

