Em dezembro do ano passado, 66% dos brasileiros tinham telefone celular, segundo pesquisa da LatinPanel. A empresa constatou a média de 2,3 milhões de aparelhos habilitados por mês, acima dos 2,1 milhões no ano anterior. Em 2006, a fatia da população com telefones móveis era de 54%.

“O mercado brasileiro ainda cresce em patamares agressivos”, disse Cristiane Haase Osso, gerente de atendimento da LatinPanel. “Existe bastante espaço para crescer.” A maior expansão foi entre consumidores das classes D e E. O levantamento mostrou que, nessa faixa, a posse do celular passou de 39% da população em 2006 para 53%. Na classe C, o avanço foi de 59% para 70%.

“O celular está chegando cada vez mais a quem tem menos poder aquisitivo”, disse Cristiane. “Muitas vezes itens como alimentação e limpeza perdem espaço no orçamento do consumidor para o celular.” A pesquisa ouviu 26 mil pessoas, uma amostra que representa 80% da população ativa e 91% do potencial de consumo de celulares.

O estudo apontou a importância do mercado de secundário de celulares. De acordo com a LatinPanel, 26% dos aparelhos adquiridos no ano passado eram de segunda mão, o que equivale a cerca de 7,2 milhões de aparelhos.

Mais informações no Estado de hoje, 27/3 (“Uso de telefone celular cresce mais nas faixas D e E“, para assinantes, p. B4).