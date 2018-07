Domingo passado saiu uma matéria minha sobre empresas de biotecnologia que surgem da universidade brasileira. Em 2001, o setor gerou 2,8% do Produto Interno Bruto do País, segundo estudo da Fundação Biominas e do Ministério de Ciência e Tecnologia.

Segundo a Economist, no mercado mundial, as empresas crescem, mas sem lucros. O setor teria perdido US$ 100 bilhões desde que foi criado, na década de 1970. Na última década, o valor de mercado das companhias de biotecnologia aumentou 10 vezes na bolsa americana, para US$ 500 bilhões. Até hoje, foram investidos cerca de US$ 350 bilhões no setor, sendo quase metade nos últimos cinco anos.

A revista apontou que o modelo atual de negócios não é sustentável, e a saída seria a compra das empresas de biotecnologia por grandes grupos farmacêuticos, lucrativos mas temerosos pelo futuro.