O canadense Stephen Elop (foto) é o primeiro presidente não finlandês da Nokia. Quando assumiu a direção da empresa, em setembro do ano passado, teve de tomar várias medidas impopulares de reestruturação, anunciando o corte de milhares de empregos. Ex-diretor da Microsoft, ele anunciou em fevereiro deste ano a adoção do Windows Phone como a plataforma de software para seus smartphones.

Os funcionários da Nokia não encararam isso com suspeita, como se ele fosse um agente duplo? “Em primeiro lugar, é preciso dizer que tivemos de tomar algumas decisões difíceis”, disse ontem Elop, em São Paulo, durante a sua primeira visita ao Brasil. “O mercado havia mudado e a Nokia não mudou suficientemente rápido.”

O executivo explicou então que a decisão de abraçar o sistema operacional da Microsoft não foi uma aposta pessoal dele, mas resultado de muito análise e conversa dentro da empresa. “Analisamos três opções, e achamos que o Windows Phone era a melhor”, afirmou Elop.

As opções eram continuar apostando no sistema Symbian, da própria Nokia, que não vinha dando o resultado esperado; investir no Android, sistema operacional do Google, que é usado por concorrentes como Samsung, LG e Motorola; ou optar pelo Windows Phone. A direção da Nokia acabou concluindo que o Windows Phone era a melhor maneira de a Nokia se diferenciar.

Segundo Almir Narcizo, presidente da Nokia do Brasil, os dois modelos da Nokia que usam o Windows Phone vão chegar ao mercado local no fim do primeiro trimestre de 2012. “Serão lançados com diferença de alguns dias”, disse o executivo. O Lumia 710, mais simples, será produzido em Manaus. O Lumia 800, mais sofisticado, será importado.

Maior fabricante de celulares do mundo, a Nokia vem perdendo mercado, sendo pressionada pelo iPhone, da Apple, e pelos aparelhos com sistema Android na faixa de aparelhos mais sofisticados e por concorrentes chineses no segmento mais popular.

Segundo a consultoria Gartner, em unidades vendidas, a Nokia fechou o terceiro trimestre com uma fatia de 23,9% do mercado mundial de celulares, comparada a 28,2% no mesmo período de 2010. Em faturamento, já é menor que a Apple.

