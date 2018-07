O Google passa hoje pelo que é, possivelmente, o momento mais desafiador de sua história. A gigante das buscas precisa provar que, apesar do tamanho, continua ágil o bastante para liderar mudanças no setor de tecnologia. Em abril, o fundador Larry Page assumiu o comando da empresa, com o objetivo de reenergizá-la, impedindo-a de sucumbir à burocracia que costumam sufocar as grandes corporações.

“Para o Brasil, pouco coisa mudou”, disse Fabio Coelho, que assumiu a presidência do Google no País há três meses. “Mas Page tem muito foco em produto, e a velocidade de desenvolvimento de produtos tende a aumentar. Não só no lançamento de coisas novas. Os produtos existentes devem ter uma evolução mais rápida. Isso deve nos beneficiar”, afirmou.

A posição do Brasil como queridinho dos mercados internacionais também se verifica no Google. O Brasil é o sexto ou sétimo maior mercado da empresa, segundo Coelho. Mas, entre os grandes, é o que mais cresce.

Em 2010, a expansão do faturamento foi de 80%. Atualmente, o Google Brasil tem mais de 300 funcionários. Há um ano, eram 180 pessoas.

“Meu principal desafio é organizar um crescimento de quase três dígitos”, disse o executivo, que também comanda a Interactive Advertising Bureau (IAB) Brasil, associação de publicidade online. Antes do Google, o executivo foi presidente do iG, portal de internet da Oi, e ocupou cargos internacionais nas operadoras de telefonia AT&T e BellSouth.

Ontem, o Google anunciou um acordo com o Sebrae para facilitar a entrada de micro e pequenas empresas na internet. Pelo site Conecte Seu Negócio, as empresas podem criar seus sites gratuitamente, recebendo ainda um vale de R$ 150 para anunciar nos links patrocinados do Google. As primeiras 5 mil não terão de pagar nem o registro do endereço na internet.

Mais informações no Estado de hoje (“Google tem o desafio de manter agilidade” e “Preste atenção“, p. B22).

Foto: Divulgação

