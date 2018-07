A estréia da TV digital aberta, marcada para amanhã em São Paulo, deve incentivar o mercado de DVDs de nova geração. Existem duas tecnologias concorrentes, que não são compatíveis entre si, chamadas Blu-ray e HD-DVD. Assim como a nova TV aberta, eles têm alta definição, com qualidade de vídeo seis vezes melhor que a convencional. Para usufruir da resolução total de imagem, é preciso ter um televisor, de plasma ou LCD, com 1.080 linhas de resolução, também chamados de Full HD.

“O mercado está mudando”, afirmou Eduardo Toni, diretor de Marketing da LG. O aparelho da empresa é híbrido, e consegue tocar os dois formatos de discos. A briga entre HD-DVD e Blu-ray lembra a que houve na época dos videocassetes, com VHS e Betamax. Apesar de ser tecnicamente melhor, o Betamax levou a pior. Agora, como os dois sistemas são digitais, a qualidade de vídeo e áudio é a mesma. Mas o Blu-ray tem uma capacidade maior de armazenamento, o que significa que, num disco, cabe mais conteúdo.

Os estúdios começam a trazer para o Brasil, neste mês, títulos com legenda e até dublagem em português, menos caros que os discos importados que são encontrados hoje no mercado. “O mercado ainda é pequeno, mas deve explodir no ano que vem”, disse Rodrigo Drysdale, diretor de Marketing da Warner. A empresa está trazendo os quatro títulos da série Harry Potter com legendas em português, nos formatos Blu-ray e HD-DVD.

Mais informações no Estado de hoje, 1/12 (“TV digital incentiva DVD de nova geração“, para assinantes, p. B21).