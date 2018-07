O Google mostrou, nos últimos dias, que consegue reagir rápido a projetos que não dão certo. Nesta semana, a empresa cancelou o Wave, ferramenta de colaboração online que, quando foi lançada, há um ano, tinha a pretensão de ser um substituto do correio eletrônico.

O Wave se mostrou complicado demais para a maioria dos usuários, e sua adoção ficou abaixo do esperado. Eric Schmidt, presidente da companhia, chegou a dizer: “Nossa política é a de tentarmos. Comemoramos nossos fracassos. Esta é uma empresa onde é absolutamente OK tentar algo com bastante empenho, não ter sucesso, aprender e aplicar o que foi aprendido em alguma coisa nova”.

A empresa informou que planeja usar a tecnologia do Wave em novos projetos.

No mês passado, o Google anunciou o fim de outro produto que causou bastante barulho no seu lançamento. A gigante da internet deixou de vender, nos Estados Unidos, o Nexus One, único celular inteligente projetado pela própria empresa.

O aparelho era o famoso “Google Phone”, discutido por vários meses pelos blogs de tecnologia antes mesmo de chegar ao mercado. Apesar das resenhas favoráveis, o modelo de negócios escolhido pelo Google, de vendas diretas ao consumidor, via internet, de aparelhos sem subsídio, não deu certo. Os consumidores não conseguiam conhecer o Nexus One pessoalmente nas lojas, e as vendas ficaram abaixo do esperado.

Apesar disso, o software Android, desenvolvido pelo Google e usado no Nexus One, é um sucesso, sendo adotado por vários fabricantes de telefones celulares.

No Estado de hoje (“Empresa costuma reagir rápido aos seus fracassos“, para assinantes, p. B14).

