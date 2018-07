Cuidado com uma mensagem de correio eletrônico, em nome da Caixa Econômica Federal, com o título “é necessário atualizar seus dados”. É golpe. Ela aponta para um site falso, que imita o da Caixa, com o objetivo de roubar informações como números de contas e senhas do correntista.

“Em hipótese alguma a Caixa Econômica Federal solicita a atualização de dados de seus clientes por e-mail”, alertou a instituição, em comunicado. “A Caixa também informa que, recebendo informações sobre o e-mail, são tomadas as medidas necessárias para a exclusão da referida página e notificação dos responsáveis pelo servidor hospedeiro, mesmo quando se trata de domínios internacionais (maioria dos casos).”

O e-mail falso traz a seguinte mensagem: “Estamos fazendo algumas mudanças em nossos servidores, por esse motivo é necessária a atualização de seus dados cadastrais para acesso ao InternetBanking Caixa. Para realizar a atualização, basta clicar no link abaixo e preencher os dados solicitados”.

Esse tipo de golpe é chamado de “phishing scan”. O delinqüente virtual dispara a mensagem para um grande número de endereços de e-mail, e uma parte dos destinatários acaba clicando no link que leva a um site falso ou à instalação de um programa que rouba informações do usuário. Recentemente, circularam mensagens falsas em nome da Receita Federal, com o título “Seu CPF pode ser cancelado”, e do Banco do Brasil, com o assunto “Comunicado importante!”.

Segundo Leonardo Scudere, sócio-diretor da CyberBricx e autor do livro Risco Digital, de 3% a 5% das pessoas acabam clicando no endereço indicado na mensagem. “Os criminosos usam normalmente listas que são vendidas na internet, com milhões de endereços”, explicou Scudere. “O usuário deve conter o impulso de clicar.” Também é recomendado entrar em contato com a empresa ou instituição que seria autora do e-mail.

Mais informações no Estado de hoje, 11/3 (“Nunca abra mensagens do tipo ‘é necessário atualizar seus dados’“, para assinantes, p. C4).