Miguel Abuhab – fundador da Datasul, empresa de software de gestão empresarial comprada pela Totvs – anunciou ontem a aquisição da americana Agentrics, que desenvolve software para redes de varejo, por US$ 50 milhões. O valor inclui o controle acionário e investimentos para ampliar a atuação da empresa.

Os acionistas atuais da Agentrics são 40 de seus clientes, que incluem empresas como Carrefour, Casino, Best Buy, Diageo e Walgreens. “Até o fim do mês, cada um deles vai decidir se vende de 60% a 100% de participação”, diz Abuhab. O empresário explica que se interessou pela carteira de clientes da Agentrics, que pode ser explorada pela NeoGrid-Mercador, outra de suas empresas, que oferece soluções de gerenciamento de cadeia de suprimentos. “Fizemos um road show e visitamos 12 acionistas, que se mostraram muito abertos a receber propostas.”

A aquisição foi feita por meio da holding Miguel Abuhab Participações (MAP), que controla a NeoGrid-Mercador. Apesar de ter recebido propostas financeiras mais altas de outros interessados, a Agentrics escolheu a MAP pela sua experiência e pelo fato de já prestar serviços para alguns dos acionistas de seus acionistas no Brasil, como Carrefour e Casino (Grupo Pão de Açúcar). A Agentrics deve continuar como empresa independente, e passar a vender no exterior as soluções desenvolvidas pela NeoGrid-Mercador.

Mais informações no Estado de hoje, 26/8 (“Dono da Datasul faz aquisição nos EUA“, p. B16).