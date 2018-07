Os investimentos em tecnologia da informação (TI) das empresas brasileiras devem crescer 11,8% este ano, segundo a E-Consulting, chegando a R$ 46,2 bilhões. De acordo com o estudo, o setor de serviços de TI terá a maior fatia do total (42,7%), e o maior crescimento será na compra de equipamentos (13,1%).

“O porcentual de serviços mostra a maturidade do mercado brasileiro”, afirmou Marco Stefanini, presidente da Stefanini, empresa de serviços de TI. “Ele é próximo dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Em países como a Índia e a China, os serviços estão perto de 20%.” Ele acredita que, este ano, o governo deve investir um pouco mais que no ano passado, mas ainda ficar abaixo do desempenho da iniciativa privada.

A Stefanini emprega 5 mil pessoas e cresceu 23% em 2007, com faturamento de R$ 380 milhões. “Este ano, devemos crescer um pouco mais do que no ano passado”, disse Stefanini. A empresa planeja abrir seu capital em junho, se as condições do mercado permitirem. “Hoje, o mercado está fechado.”

O estudo da E-Consulting apontou que o governo deve investir R$ 15,6 bilhões em TI este ano, e o setor financeiro, R$ 8,8 bilhões. “Pela primeira vez incluímos tecnologias convergentes, como dados no celular, no estudo”, disse Daniel Domeneghetti, sócio-fundador da E-Consulting. “Não tem mais como dizer que empresas como a Claro e a Vivo não são produtoras de tecnologia.” A parte de comunicação de voz não entrou na pesquisa.

