A PC World publicou uma lista (em inglês) das 50 pessoas mais importantes da web. O presidente (foto) e os fundadores do Google dividem o primeiro lugar e, em nona, está a vice-presidente de Produtos de Busca e Experiência do Usuário do site. A seguir, os 10 primeiros:

1. Eric Schmidt, Larry Page e Sergey Brin (Google)

2. Steve Jobs (Apple)

3. Bram Cohen (BitTorrent)

4. Mike Morhaime (Blizzard Entertainment)

5. Jimmy Wales (Wikipedia)

6. John Doerr (Kleiner, Perkins, Caulfield & Byers)

7. Craig Newmar (Craigslist)

8. Peter Levinsohn (Fox Interactive Media)

9. Marissa Mayer (Google)

10. Chad Hurley e Steve Chen (YouTube)