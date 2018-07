Existem entre 2 milhões e 3 milhões de brasileiros que poderiam pagar pelo serviço de internet rápida, mas não compram porque a banda larga não está disponível em sua cidade, segundo Pedro Ripper, presidente da Cisco do Brasil. Hoje (12/9), a empresa e a consultoria IDC publicaram o estudo “Barômetro Cisco de Banda Larga“, que mostrou um crescimento de 8% na base de assinantes do primeiro para o segundo trimestre, para 6,54 milhões.

De acordo com Ripper, existem mais de 3 mil cidades sem nenhuma opção de internet rápida. Além da falta de cobertura, que mostra uma ausência de política pública adequada, a expansão da banda larga no País sofre com a falta de competição.

Há um ano, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tentou vender freqüências para internet rápida sem fio, com tecnologia WiMax. O processo foi paralisado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e até hoje não foi retomado.

Em outros países, a desagregação de redes (também chamada unbundling) foi uma ferramenta importante para o incentivo da competição. A medida abre a rede de telefonia da operadora dominante ao uso dos competidores. No Japão, por exemplo, o Yahoo! BB se tornou a maior empresa de banda larga em cima da rede da NTT. Posteriormente, começou a investir em fibra óptica direto na casa do assinante.

Aqui, o unbundling foi regulamentado pela Anatel, mas a preços que tornam inviável o atendimento do cliente residencial. Uma empresa teria que pagar para a outra, para o unbundling de voz, um valor próximo da assinatura básica, o que impede a oferta de serviços a preços competitivos.

Como as concessionárias de telefonia fixa querem mudar as regras do setor para poderem se fundir, o governo poderia usar a oportunidade para implementar medidas que garantam uma competição mais efetiva. No entanto, os formuladores de política pública parecem não estar pensando nisso.