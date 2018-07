Joshua Davis mostra, na Wired, “como Elon Musk transformou a Tesla na montadora do futuro“. Na verdade, narra uma experiência de quase morte. Antes de investir na Tesla Motors, fabricante de carros elétricos criada no Vale do Silício, Musk ficou milionário vendendo o PayPal, empresa de pagamentos via internet, por US$ 1,5 bilhão para a eBay. A matéria mostra todas as dificuldades enfrentadas pelo empreendedor de 39 anos para manter a empresa funcionando:

“Há três anos, a Tesla Motors enfrentava um grande problema. O primeiro produto da companhia – o Tesla Roadster, de US$ 109 mil – estava para começar sua produção em setembro de 2007, mas uma auditoria interna feita durante o verão (do Hemisfério Norte) havia revelado que o custo real para fabricar o carro tinha subido para US$ 140 mil. Ele perderia dinheiro antes mesmo de entregar a primeira unidade.”

Musk já havia colocado quase US$ 100 milhões na empresa, com a previsão de que o custo de produção do carro seria de US$ 65 mil. Ele acabou assumindo o comando da Tesla e começou a procurar o que estava errado. A empresa tinha somente US$ 500 mil em caixa, e se arriscava a não conseguir pagar nem mesmo os funcionários. No fim daquele ano, resolveu colocar mais US$ 20 milhões na Tesla. Esse dinheiro era todo o dinheiro que restava da sua fortuna pessoal. Ele poderia desistir da empresa e continuar milionário. Ou correr o risco de quebrar junto. Musk não só se arriscou como convenceu o próprio irmão a colocar mais dinheiro na empresa.

O empreendedor conseguiu renegociar contratos e baixar o custo de produção do Roadster para US$ 95 mil. Ele também fechou um acordo para fornecer baterias para a Daimler. Para convencer os alemães, Musk mandou um funcionário da Tesla com US$ 20 mil em dinheiro para comprar um Smart em Tijuana, no México, e o carro (que ainda não estava à venda nos EUA) foi adaptado para a eletricidade em seis semanas. O empresário conseguiu um empréstimo de US$ 465 milhões do governo para lançar o segundo modelo em 2009, e mais US$ 226 milhões na abertura de capital neste ano.

Musk conseguiu convencer Akio Toyoda, presidente da Toyota, a vender para a Tesla um complexo industrial desativado em Fremont, nos Estados Unidos, por US$ 42 milhões. A propriedade, chamada Nummi, estava avaliada em quase US$ 1 bilhão.

O investidor achava que seria mais fácil, com sua cultura de internet, mudar o mercado de automóveis. As baterias de íon-lítio dos carros da Tesla são as mesmas usadas nos notebooks.

Foto: Tesla/Divulgação

